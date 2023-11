CaixaBank, banc coordinador de sostenibilitat en el finançament de 750 milions a Acciona Energía

BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha exercit de banc coordinador de sostenibilitat en el finançament verd de 750 milions d'euros que Acciona Energía ha signat amb un pool bancari d'una trentena d'entitats, ha explicat en un comunicat aquest dimecres.

Es tracta de finançament verd ja que "facilitarà el circulant a projectes alineats amb el Reglament de Taxonomia" de la Unió Europea compresos en la categoria de construcció i operació d'instal·lacions de generació renovable.

El banc ha explicat que l'estructura del finançament s'ha dissenyat d'acord amb els Green Lloen Principles i emparada pel Marc de Finançament d'Impacte Sostenible publicat el juny del 2023 per Acciona, que compta amb una Second Party Opinion de DNV.

El termini de finançament és de tres anys, que es poden ampliar a dos més, i l'acord incorpora un indicador d'impacte local mitjançant el qual la companyia es compromet a plantar 26.000 arbres a l'any durant el termini del finançament.

CaixaBank ha assegurat que és una "de les operacions verdes més importants de l'any" al mercat espanyol tant per import com per la innovadora estructura implementada.