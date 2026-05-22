CaixaBank arriba al 8,7% d'execució del seu programa de recompra de 500 milions

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
MADRID 22 maig (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha assolit una execució del 8,74% del seu programa de recompra d'accions pròpies per un import de 500 milions d'euros, anunciat al maig, en la tercera setmana del mateix mes, segons ha notificat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En el conjunt d'aquestes setmanes ha fet servir uns 43,7 milions d'euros per adquirir una mica més de quatre milions d'accions pròpies. Tan sols en l'última setmana, el banc ha recomprat 1,24 milions d'accions per un total de 13,7 milions d'euros.
Aquest programa de recompra d'accions té una durada màxima de sis mesos, tot i que el banc el pot finalitzar abans si s'aconsegueix l'import monetari màxim o si concorre alguna circumstància que així ho exigeix.
BNP Paribas està actuant com a gestor del programa. L'entitat no pot superar en qualsevol dia de negociació més del 25% del volum diari mitjà de les accions al centre de negociació on es faci la compra. Les recompres es faran en el Mercat Continu, a DXE Europa, a Turquoise Europe i a Aquis Exchange.