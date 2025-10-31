CaixaBank aprova un nou programa de recompra d'accions per un import màxim de 500 milions

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha aprovat un nou programa de recompra d'accions per un import màxim de 500 milions d'euros, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.
L'entitat ha detallat que el nombre màxim d'accions que adquirirà dependrà del preu mitjà de les compres, encara que les accions pròpies no excediran en cap moment el 10% del capital social.
L'inici del programa s'anunciarà en algun moment després de la finalització de l'actual programa de recompra d'accions, i tindrà una durada màxima de sis mesos des de la data de llançament.
A efectes del còmput del capital regulatori i, de conformitat amb la normativa prudencial aplicable, CaixaBank es deduirà l'import monetari màxim de 500 milions d'euros en les ràtios de solvència a 30 de setembre de 2025.
Actualment, CaixaBank està executant el sisè programa de recompra d'accions per import de 500 milions d'euros --anunciat al gener i que va començar al juny--, que permet completar l'objectiu de retribució a l'accionista del Pla Estratègic 2022-2024 per un total de 12.000 milions d'euros.