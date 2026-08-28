CaixaBank anota un 'rècord' de pagaments mòbil al juny i un creixement del 27,5% en el semestre

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha registrat al juny el volum més elevat de compres a través del mòbil registrat per la companyia, amb 139,7 milions d'operacions a través de dispositius mòbils i 'wearables', i acumula 750,8 milions d'aquest tipus d'operacions entre gener i juny, un 27,5% més interanual, segons ha informat aquest divendres en un comunicat, en el qual qualifica de "rècord" aquestes xifres.
Així, del total, un 44% de les operacions fetes amb una targeta emesa per CaixaBank es van realitzar a través de dispositius mòbils, una xifra que la companyia preveu que segueixi augmentant "notablement" en el curt termini.
"Aquesta evolució reflecteix no només la consolidació del pagament mòbil, sinó també el lideratge de CaixaBank en la transformació dels hàbits de consum digital a Espanya", ha valorat l'empresa, que acumula una base de clients digitals del sector financer de 13 milions a Espanya.
Respecte als usuaris, CaixaBank també ha destacat que el nombre de clients de la companyia que efectuen compres amb el mòbil ha crescut un 18% en els últims dotze mesos, fins a aconseguir els 5,73 milions.
També ha augmentat un 17,8% el parc de targetes vinculades a dispositius digitals, fins a situar-se en 8,6 milions i aconseguir un 25% del total de targetes dels clients de CaixaBank que estan vinculades digitalment.