CaixaBank amplia la seva xarxa de serveis financers a 484 municipis rurals des del 2022

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha ampliat durant el 2022 i el 2023 la cobertura de la seva xarxa de serveis financers a un total de 484 nous municipis de zones rurals, ha informat en un comunicat aquest dilluns.

Aquest increment s'ha produït "gràcies a l'arribada de les oficines mòbils i a la instal·lació de caixers automàtics", i 90 de les poblacions es trobaven en l''Informe sobre la Inclusió Financera a Espanya', que identificava poblacions de més de 500 habitants on no hi havia cap banc.

El 2022, les associacions bancàries van signar un full de ruta per impulsar la inclusió financera a zones rurals que havia d'"assegurar l'accés presencial als serveis bancaris a tots els municipis espanyols".

El treball de les entitats bancàries ha permès desplegar serveis financers --incloent-hi els processos de licitació en marxa-- a més del 90% dels municipis identificats.

CaixaBank ha cobert gairebé el 40% del total de poblacions identificades en l'informe, i ha cobert 394 poblacions més que no apareixen en el document.