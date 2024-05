CaixaBank amplia la seva presència a 85 noves poblacions rurals espanyoles durant el primer trimestre

La seva xarxa arriba a les 3.142 localitats amb oficines, ofimòbils i caixers rurals



BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha estès la seva presència durant el primer trimestre del 2024 a 85 noves poblacions rurals espanyoles on, fins ara no hi havia accés a serveis financers de cap entitat, informa l'entitat aquest diumenge en un comunicat.

Amb això, l'entitat amplia la presència de la xarxa a un total de 3.142 localitats a Espanya, bé mitjançant la seva xarxa d'oficines o a través del desplegament d'ofimòbils i la instal·lació de caixers rurals.

Entre el gener i el març del 2024, CaixaBank ha cobert 798 poblacions amb les seves ofimòbils, de manera que clients i no clients de l'entitat poden efectuar les operacions bancàries més habituals, com retirar efectiu, fer ingressos i pagar rebuts i impostos.

En total, CaixaBank disposa actualment de 18 ofimòbils, amb els quals presta servei a localitats on resideixen més de 335.000 persones i suma al voltant de 340 petites poblacions amb accés a serveis financers a través de terminals autoservei.

"A tot això cal sumar l'àmplia xarxa comercial de CaixaBank, la més gran del sector bancari a Espanya, amb prop de 4.000 oficines i presència a 2.233 municipis, la qual cosa dona cobertura al 92% de la població del país", informa l'entitat.

MENYS DE 10.000 HABITANTS

Un total de 1.835 oficines i finestretes (xifra equivalent el 45% de la xarxa de CaixaBank) es troben a poblacions de menys de 10.000 habitants, de les quals al voltant de 230 se situen en municipis de menys de 1.000 habitants; en un total de 458 d'aquests nuclis, CaixaBank és actualment l'única entitat present.

Des del 2022, CaixaBank ha ampliat a 484 municipis nous de zones rurals la cobertura de la seva xarxa de serveis financers, on l'entitat no tenia presència fins ara i dels quals 90 estaven identificats, d'acord amb l''Informe sobre la Inclusió Financera a Espanya', com a llocs amb una concentració de població superior a 500 habitants i sense accés a serveis financers.