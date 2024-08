CaixaBank amplia el seu servei d'oficines mòbils a més de 800 municipis de tota Espanya

Acorda amb la Generalitat incorporar el servei a 105 localitats de Girona aquest any



BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha ampliat el seu servei d'oficines mòbils a 804 municipis de tota Espanya durant el primer semestre d'aquest any, un 27% més respecte al trimestre anterior, informa en un comunicat aquest dilluns.

Amb aquesta mesura, l'entitat dona cobertura financera a 304.000 habitants de localitats sense oficina o amb limitacions en l'accés a aquests serveis i que, siguin o no clients, poden realitzar les operacions bancàries més habituals, com retirar efectiu, fer ingressos i pagar rebuts i impostos.

CaixaBank ha incorporat poblacions de les províncies de Lleó, Palència i Guadalajara i a tancament del primer semestre ja compta amb 24 oficines mòbils, 18 de les quals recorren uns 53.000 quilòmetres al mes, prestant servei en 13 províncies de Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Andalusia, Madrid i La Rioja.

També disposa d'altres 6 ofimòbils reservades per atendre esdeveniments empresarials, culturals i esportius, així com qualsevol contingència que permeti continuar amb el servei d'oficina bancària que es vegi puntualment interromput, especialment en poblacions a les quals CaixaBank és l'única entitat.

També ha anunciat que en la primera meitat de l'any va signar un acord amb la Generalitat amb el qual incorporarà a les seves rutes el servei a altres 105 localitats de la província de Girona a mitjan setembre per atendre a un total de 503 poblacions de les quatre províncies catalanes a finals d'any.

A PROP DELS CLIENTS

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha subratllat que "els serveis financers són imprescindibles per retenir població en localitats l'economia de les quals depèn, en gran mesura, de l'agricultura i la ramaderia".

Ha reivindicat que incorporant noves rutes en el servei d'oficines mòbils de CaixaBank, l'entitat posa de manifest el seu compromís amb la inclusió financera: "Volem estar sempre prop dels nostres clients també a les zones rurals".

També ha destacat que, segons les seves dades, un 70% dels usuaris atesos per les oficines mòbils té més de 70 anys, per la qual cosa ha destacat "la importància que per CaixaBank té estar a prop i donar el millor servei al col·lectiu de persones grans".