CaixaBank amplia fins als 100 milions les ajudes als afectats pels incendis forestals

MicroBank llança una nova línia especial de microcrèdits d'emergència
BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha ampliat fins als 100 milions d'euros el volum total de les línies de finançament habilitades per donar resposta a les necessitats derivades dels recents incendis forestals, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.
Així mateix, MicroBank ha llançat una nova línia especial de microcrèdits d'emergència dirigida a autònoms i microempreses per atendre les seves necessitats professionals derivades d'aquesta situació excepcional.
Aquest finançament compta amb el suport del Fons Europeu d'Inversions (FEI) i permetrà cobrir les despeses necessàries per mantenir l'activitat, sent l'import màxim per operació de 50.000 euros.
Els microcrèdits estaran disponibles en les vuit comunitats més afectades pels incendis de les últimes setmanes: Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, Castella-la Manxa, Extremadura, Castella i Lleó, i Madrid.
MESURES ADDICIONALS
La línia de finançament de MicroBank se sumeixi al pla de suport de CaixaBank, que inclou també línies específiques per als territoris més afectats, amb imports de 30 milions d'euros a Castella i Lleó, 40 milions a Galícia, 20 milions a Extremadura i 10 milions a Castella-la Manxa.
Així, l'entitat ha engegat un avançament del cobrament d'indemnitzacions d'assegurances per danys en vehicles i immobles, amb l'objectiu que les famílies i negocis puguin disposar de liquiditat immediata.
A més, i a través d'AgroBank, ha activat el finançament d'inversions perquè explotacions agràries i ramaderes puguin adaptar-se i continuar amb la seva activitat en les millors condicions possibles.