CaixaBank amortitza una emissió de preferents convertibles en accions ordinàries de 500 milions

CaixaBank ha anunciat la "decisió irrevocable" d'amortitzar la totalitat d'una emissió de participacions preferents convertibles en accions ordinàries per valor de 500 milions d'euros, en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors aquest divendres.

L'emissió, realitzada per Bankia el setembre de 2018, computava com a capital de Nivell 1 addicional de CaixaBank i del seu Grup, tot això d'acord amb el que es preveu en els seus termes i condicions, i l'amortització s'ha realitzat una vegada s'ha obtingut la corresponent autorització per part del Banc Central Europeu.

La data d'amortització total serà el 19 de setembre de 2023, coincidint amb la Primera Data de Revisió, i el preu d'amortització per cada participació preferent serà el 100% del seu import nominal --200.000 euros--, abonant-se, així mateix, la remuneració reportada i no satisfeta fins a la Primera Data de Revisió.