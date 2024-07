La Caixa de Solidaritat va destinar més de 234.000 euros per a 135 represaliats el 2023

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

La Caixa de Solidaritat va destinar 234.801,94 euros per ajudar 135 "persones represaliades" el 2023, repartits en defenses (88.533,95 euros); fiances per responsabilitat civil (124.511,29 euros), i sancions imposades (21.436,70 euros).

"Aquestes xifres, que representen gairebé cent mil euros més que el 2022, donen una dimensió de la repressió que continua patint el nostre poble des dels tribunals en l'àmbit penal i administratiu", ha sostingut la Caixa de Solidaritat en un comunicat aquest dimarts.

La Caixa de Solidaritat atén les peticions que rep de persones que tenen multes, fiances o processos judicials oberts "a causa de la lluita per la independència"; la defensa dels responsables polítics dels diferents partits encausats les assumeixen les mateixes formacions.

Per això, es defineix com una "eina col·lectiva fonamental per acompanyar els activistes independentistes que pateixen la repressió judicial i també econòmica".

"La repressió no s'atura i no podem deixar desemparades les persones que en són víctimes. Per això, cal que continuem fent aportacions per atendre les contínues peticions d'ajuda", ha conclòs en el mateix comunicat.