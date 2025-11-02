Caganer.com preveu facturar 3 milions aquest any i obrir a París la seva primera tenda fora d'Espanya

GIRONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
L'empresa catalana Caganer.com preveu superar els 3 milions d'euros de facturació durant aquest exercici, la qual cosa representa un creixement d'aproximadament el 35% respecte a l'any passat, gràcies al seu pla d'expansió i internacionalització, que passa per obrir el 2026 a París (França) la seva primera tenda fora d'Espanya.
"Volem portar la cultura catalana una mica més enllà de les nostres fronteres i què millor que el país veí per començar", ha explicat en declaracions a Europa Press el copropietari de la companyia, Sergi Alós, que encapçala junt amb el seu germà Marc Alós la segona generació de l'empresa familiar que va fundar la seva mare, Anna Maria Pla.
Amb seu a Torroella de Montgrí (Girona), Caganer.com fa més de tres dècades (1992) que elabora 'caganers' de forma artesanal, fabricant íntegrament a Catalunya tant la tradicional figura del pessebre català com a personatges famosos vinculats a l'actualitat.
L'empresa ha experimentat aquest creixement de vendes gràcies a l'obertura aquest any de dues noves tendes físiques, havent inaugurat aquesta mateixa setmana en el centre de Girona el seu onzè establiment.
"Si fa quatre anys ens haguessin dit que a dia d'avui tindríem totes aquestes tendes, jo crec que és un somni", ha celebrat Alós, que ha assenyalat que aquest any encara els queda per inaugurar un nou comerç a Barcelona, on ja aglutina set establiments.
La resta de tendes ja existents estan situades a Torroella de Montgrí, on també té el seu taller, i a Madrid i Bilbao, unes ubicacions que estan funcionant "molt bé".
Així mateix, l'empresa està temptejant noves obertures en ciutats espanyoles com Sevilla, Màlaga o la Corunya: "Poden ser llocs per a la nostra expansió".
L'empresa també té altres branques de negoci més enllà de la venda de figures en les tendes, com el comerç en línia, els tallers de pintura de 'caganers', els punts de vendes en establiments de tercers o la personalització de figures per a empreses, a més de la venda de bosses de roba o altres articles.
Malgrat que aquests segments cada vegada van agafant més pes, més del 90% de la facturació procedeix de les vendes de 'caganers' en les tendes físiques, el principal públic de les quals són els turistes.
En concret, aquestes figuretes triomfen sobretot entre el turista americà, la qual cosa ha provocat que en l'últim any el 'caganer' del president nord-americà Donald Trump hagi sobrepassat en vendes al del futbolista Leo Messi, encara que el més venut segueixi sent el tradicional.
DESESTACIONALITZAR EL NEGOCI
"És un producte molt mediàtic, es venen els personatges públics que estan d'actualitat", ha concretat Alós, que ha celebrat que gràcies a les tendes físiques han aconseguit desestacionalitzar el seu negoci més enllà de l'època nadalenca.
De fet, les èpoques més fortes són a l'estiu i al Nadal, mentre que de gener a abril i al setembre les vendes es redueixen una mica, tenint en compte que els congressos de negocis que se celebren a la ciutat els provoquen un repunt de facturació.
ELS 'CAGANERS' NEIXEN A LA PRESÓ
Amb una plantilla d'una trentena d'empleats entre els àmbits de 'retail' i fabricació, tota la producció 'caganers' es desenvolupa a Catalunya gràcies als interns de la presó de Puig dels Basses de Figueres (Girona).
La gestiona el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) del Departament de Justícia de la Generalitat i entre 60 i 80 presos desenvolupen artesanalment aquestes figuritas amb l'ajuda dels empleats de l'empresa que els ensenyen.
La setmana que ve l'empresa donarà a conèixer les noves figures de la col·lecció de 'caganers' per a la temporada 2025-2026, entre les quals es podran veure artistes, esportistes i polítics, com és habitual.