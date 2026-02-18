El Cadic alerta que el model lineal de construcció "ha arribat al seu límit

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
El Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya (Cadic) ha alertat que el model lineal de construcció "ha arribat al seu límit" i ha presentat 13 mesures urgents per avançar cap a la circularitat del sector, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'entitat ha explicat que les 13 mesures han de ser adoptades "de manera immediata" pel sector i les administracions, i contemplen l'aprovació de normatives que obliguin a fer servir sistemes constructius dissenyats per al desmuntatge, l'adaptabilitat i la reutilització.
També defensa els incentius al material reciclat, l'obligatorietat de la metodologia BIM, la millora de l'eficiència administrativa i facilitar la col·laboració públic-privada.
A més, proposa potenciar una plataforma pública d'intercanvi de materials recuperats, generalitzar l'ús d'eines que analitzin l'impacte dels materials, fomentar el concepte de 'infraestructura com a servei' i impulsar el monitoratge.
El Cadic assenyala la necessitat d'impulsar l'ús obligatori de materials reciclats, fomentar l'actualització d'edificis existents, incorporar el cost real de l'impacte ambiental en la valoració de projectes i promoure la sensibilització social.