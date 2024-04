Cabify retira la seva flota de motos de Barcelona i manté el 'motosharing' amb les motos de Cooltra

BARCELONA, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

Cabify deixarà d'oferir a finals d'abril el seu servei de motocicletes elèctriques de lloguer per minuts a la ciutat de Barcelona per mitjà de la seva flota pròpia.

Es podran continuar fent servir les motos de Cooltra de lloguer per minuts mitjançant l'app de Cabify, informa la companyia espanyola de mobilitat aquest divendres en un comunicat.

L'empresa ha destacat que la decisió "no canvia el compromís de Cabify amb la ciutat", on opera des del 2011 i on manté el seu servei de 'ride-hailing' (VTC) com fins ara.

També ha dit que està reforçant la seva aposta per la mobilitat sostenible de la ciutat amb l'avenç cap a la descarbonització total de la flota connectada a l'aplicació.

Ha concretat que el 77% dels vehicles connectats a l'app tenen etiqueta Zero o ECO, "una dada 12 vegades superior a la del parc mòbil de Barcelona".