Cabify acorda amb Polestar incorporar 100 cotxes elèctrics entre Barcelona i Madrid

Els gestionarà Vecttor, filial de Cabify



BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

Cabify ha signat un acord amb Polestar pel qual incorporarà 100 vehicles elèctrics a la flota de l'empresa entre Barcelona i Madrid en les properes setmanes, amb 50 cotxes a cada ciutat.

Ho han explicat en roda de premsa aquest dimarts el director d'Assumptes Públics de Cabify a Espanya, Javier Dorado, i el director comercial de Polestar Espanya, Pedro Parra.

Els 100 seran del model Polestar 2 Long Range Single Motor Plus, i l'acord també contempla que les empreses i autònoms que treballen amb Cabify en ambdues ciutats tinguin "condicions especials" per comprar aquests cotxes.

Està previst que gestioni aquests vehicles Vecttor, filial de Cabify, i que suposin un estalvi de més de 500.000 litres de combustible i evitin l'emissió de 800 tones de diòxid de carboni.

MILLORAR LA QUALITAT DE L'AIRE

Dorado (Cabify) ha dit que l'acord "facilita el desenvolupament de polítiques" que millorin la qualitat de l'aire a les dues ciutats, i ha destacat textualment la voluntat del sector VTC a col·laborar amb les administracions per tenir millors ciutats, millor mobilitat i millor qualitat de l'aire.

Ha afegit que per cadascun d'aquests vehicles en servei s'eliminen altres set privats, que ha dit que són més antics i generen més emissions.

POLESTAR

Parra (Polestar) ha explicat que aquest acord permet a la seva empresa donar-se a conèixer entre els usuaris, i ha definit com un luxe que Cabify sigui "l'aparador" perquè els usuaris puguin conèixer els vehicles i les seves qualitats.

Ha celebrat la facilitat amb la qual s'ha aconseguit l'acord, ja que les dues empreses estan "centrades" en l'electrificació de la mobilitat.

100% ELÈCTRICS

El Polestar 2 Long Range Single Motor Plus és un vehicle 100% elèctric, de zero emissions, amb una autonomia de fins a 655 quilòmetres en circulació mixta i un temps de recarrega de 28 minuts.

A Barcelona, l'empresa usarà la xarxa de càrrega existent, després d'un acord amb diverses empreses, així com la xarxa pública, i s'utilitzarà exclusivament energia d'origen renovable.

Dorado ha lamentat que la xarxa de recarrega a Espanya "no és pròpia d'un país que aposta per l'electrificació" i ha posat com a exemple que els carregadors ràpids són el 22% del total, alguna cosa que ha dit que desincentiva la compra de vehicles elèctrics.