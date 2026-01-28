La BWW destaca l'atracció internacional en una edició marcada per la geopolítica

FIRA DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
La directora de la Barcelona Wine Week (BWW), Céline Pérez, ha destacat l'objectiu d'aquesta edició del saló d'atreure compradors internacionals, tant de països clau com els Estats Units com d'altres de nous com el Japó, en una edició marcada per l'adaptació estratègica al context geopolític i el canvi en les tendències de mercat.
Enguany, la sisena edició de la BWW se celebrarà entre el 2 i 4 de febrer al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, i preveu reunir de manera conjunta més de 1.350 cellers, un 5% més que el 2025, i 26.000 visitants, amb un 20% de pes dels assistents internacionals.
"La BWW no és una fira tradicional, som un aliat compromès amb la indústria. En un context que és cada vegada més complex, la nostra aportació és donar llum, canalitzar l'energia col·lectiva i traçar junts un camí cap a un futur sostenible", ha explicat Pérez aquest dimecres durant la presentació de l'edició 2026, que també ha comptat amb el president de la BWW, Javier Pagés.
Pérez ha explicat que "som conscients que la internacionalització és una necessitat imperiosa per als cellers espanyols", per la qual cosa l'organització ha augmentat un 17% el pressupost per atreure compradors internacionals, fins als 880 compradors, un 14% més que l'any anterior.
Malgrat el context geopolític, Pérez ha destacat la tasca en aquesta edició per portar compradors dels Estats Units, tot i que també la de "mitigar la dependència al mercat únic", raó per la qual s'ha garantit l'assistència de compradors d'altres països estratègics com el Canadà o Alemanya i l'obertura a nous mercats com el Japó.