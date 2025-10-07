Publicat 07/10/2025 12:37

Busup reforça les seves operacions als EUA i obre noves oficines a Mèxic

Archivo - El cofundador i CEO de Busup, Rui Stoffel
BUSUP - Archivo

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -

L'empresa especialitzada en la gestió de transport corporatiu compartit Busup ha anunciat que ha reforçat les seves operacions als Estats Units (EUA) i ha obert noves oficines a Mèxic, dins la seva estratègia de creixement internacional, en un comunicat aquest dimarts.

La companyia preveu que el mercat nord-americà, que actualment representa un 5,5 % de la seva facturació global, abasti fins a un 25% en els pròxims dos anys.

En aquest sentit, l'empresa refroça la seva estructura als EUA, amplia l'equip local i augmenta la seva inversió en recursos i desenvolupament de producte.

Per la seva banda, la presència a Mèxic "permetrà enfortir la proximitat amb els clients locals", i inclou la incorporació de talent local a mesura que creixi l'operació.

El CEO de l'empresa, Rui Stoffel, ha explicat que els EUA "són un mercat estratègic amb gran rendibilitat" en el qual l'empresa està creixent amb força.

Contador