Busup reforça les seves operacions als EUA i obre noves oficines a Mèxic

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
L'empresa especialitzada en la gestió de transport corporatiu compartit Busup ha anunciat que ha reforçat les seves operacions als Estats Units (EUA) i ha obert noves oficines a Mèxic, dins la seva estratègia de creixement internacional, en un comunicat aquest dimarts.
La companyia preveu que el mercat nord-americà, que actualment representa un 5,5 % de la seva facturació global, abasti fins a un 25% en els pròxims dos anys.
En aquest sentit, l'empresa refroça la seva estructura als EUA, amplia l'equip local i augmenta la seva inversió en recursos i desenvolupament de producte.
Per la seva banda, la presència a Mèxic "permetrà enfortir la proximitat amb els clients locals", i inclou la incorporació de talent local a mesura que creixi l'operació.
El CEO de l'empresa, Rui Stoffel, ha explicat que els EUA "són un mercat estratègic amb gran rendibilitat" en el qual l'empresa està creixent amb força.