Busup entra als mercats d'Itàlia, Grècia, Colòmbia i l'Argentina

BARCELONA 12 ago. (EUROPA PRESS) -
Busup ha anunciat que ha reforçat la seva expansió internacional amb l'entrada als mercats d'Itàlia, Grècia, Colòmbia i l'Argentina, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'entrada en aquests mercats s'ha fet a través d'acords estratègics amb operadors locals, amb els quals Busup ha aconseguit un acord de col·laboració, i a través del creixement orgànic amb noves operacions en seus de clients ja existents.
Aquests nous acords i expansions es concentren principalment en sectors com l'alimentari, retail, logístic i educatiu.
El ceo de Busup, Rui Stoffel, ha explicat que l'entrada en aquest mercat és un pas més en el compromís "per oferir solucions de mobilitat més eficients i sostenibles a escala global".
L'empresa ha explicat que l'entrada a Grècia s'ha realitzat amb contracte de transport escolar signat amb un grup educatiu propietari de més de 100 escoles a tot el món.