Bustos es va reunir amb Villarejo però nega cap implicació en l'operació Catalunya

Assegura que Sánchez-Camacho sí que va formar part de la causa contra polítics independentistes

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos ha afirmat que l'excomissari José Manuel Villarejo li va demanar una reunió per ajudar-lo en el seu procés judicial a canvi d'informació sobre l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'aleshores presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, però ha negat la seva implicació en l'operació Catalunya.

En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press aquest dimarts, Bustos ha explicat que dues persones de l'entorn policial van contactar amb ell per dir-li que hi havia algú que el podia ajudar amb la seva "avaria", en referència a la seva causa en el cas Mercuri.

"Quan estàs enfonsat en la misèria, quan tot està sobre teu, quan semblava que tot era anti-Bustos, i algú diu que hi ha una porta i hi pots entrar i solucionar-ho, ho vaig creure", ha sostingut l'exedil, que ha negat haver proporcionat a l'excomissari informació sobre els dirigents polítics independentistes.

Bustos ha assenyalat que Villarejo "estava obsessionat amb treure els draps bruts d'alguns", ha afirmat que li va dir que no tenia coneixement que Mas o Forcadell haguessin fet --textualment-- res fora la llei, i ha assegurat haver parlat bé d'ells perquè els tenia estima.

APUNTA A SÁNCHEZ-CAMACHO (PP)

L'entrevista s'ha produït l'endemà de publicar-se un àudio avançat per Rac 1 sobre una suposada reunió el 2014 en la qual l'exministra de Defensa María Dolores de Cospedal demanava a Villarejo informació sobre el germà d'Oriol Junqueras amb l'objectiu de perjudicar el líder republicà, i en què també parlaven de Bustos.

Preguntat per aquest assumpte, Bustos ha negat la seva implicació en l'operació Cataunya i ha apuntat a l'exlíder del PP a Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho: "Jo no vaig estar en aquesta operació. El que sí sé, perquè ho sé, és que la senyora Camacho sí que hi va estar".

També ha apuntat que Sánchez-Camacho va fer arribar a una persona del seu entorn que els Mossos d'Esquadra l'estaven espiant.

"VÍCTIMA DE LES CLAVEGUERES DE L'ESTAT"

"Jo vaig ser víctima de les clavegueres de l'Estat i de Catalunya", ha conclòs, tot i que ha assenyalat que no de la Generalitat sinó --textualment-- d'algunes persones de l'entorn polític i judicial que van fer servir el seu càrrec de responsabilitat per anar contra ell.

Finalment, ha reconegut haver comès errors per retirar multes a familiars o contractar persones de confiança i ha conclòs: "Però que això acabi a la presó, és molt dur".

Bustos afrontarà un altre judici del cas Mercuri el gener del 2026 sobre la presumpta malversació de fons públics de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), entitat que va presidir.