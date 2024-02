Bustinduy veu "certa coherència" entre els inicis de Podem i la seva tasca al Govern central

BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmat que veu "certa coherència" entre l'agenda dels inicis de Podem i la seva tasca al Govern central.

En una entrevista d'aquest divendres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha sostingut que en la mesura del que pot està "intentant aterrar" part del que defensava el partit en els seus inicis.

"També és veritat que hi havia unes expectatives i uns anhels, molts dels quals o no es van satisfer o continuen vigents", ha defensat.

Preguntat per la relació entre la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, l'exlíder de Podem Pablo Iglesias i la dirigent de Podem i exministra d'Igualtat, Irene Montero, ha dit que està afectada per factors humans, polítics, ideològics i històrics, si bé hi ha restat importància.

"A les esquerres es parla molt més sobre això. Per descomptat, tenim exemples de sobres a la dreta espanyola de lluites de poder, de diferències, però a l'esquerra es parla molt sobre tot això i interessa molt", ha sostingut el ministre.