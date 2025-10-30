Bustinduy sobre la reflexió de Mazón: "El que ha de fer el senyor Mazón és dimitir"

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha demanat la dimissió del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, després que aquest dimecres en el funeral d'estat per les víctimes de la dana a València va ser increpat per familiars de les víctimes: "El que ha de fer el senyor Mazón és dimitir".
"La reflexió important i que s'havia de produir la va fer el poble valencià fa moltíssim temps ja, i no l'ha pogut expressar més vegades i de manera més clara", ha dit davant els mitjans aquest dijous a Barcelona, preguntat per la reflexió que Mazón ha assegurat que farà.
Bustinduy ha afegit que quan va assistir al funeral va ser testimoni de l'"extraordinari, immens i inefable dolor de tanta gent".