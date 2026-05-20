Bustinduy espera que Zapatero es pugui defensar i recorda que hi ha hagut casos de lawfare

Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmat que espera que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero es pugui defensar en relació amb la imputació en el cas Plus Ultra, i ha recordat que hi ha hagut casos de lawfare en els últims anys.
Ho ha dit aquest dimecres a Barcelona en unes declaracions davant els mitjans de comunicació durant una visita al mercat de Sant Antoni, en les quals ha sostingut que espera que la investigació avanci ràpid i "tot es posi al seu lloc".
"En els últims 15 anys hem estat des del municipi més petit fins al Govern de l'Estat i hem tingut moltíssims casos de lawfare, els casos contra Pablo Iglesias, contra Mónica Oltra, contra Ada Colau, desenes de causes. No hi ha hagut ni una sola condemna, ni una sola", ha dit.
Preguntat per si la imputació de Zapatero és un cas de lawfare, Bustinduy ha afirmat que cal esperar a veure el procediment judicial i la interlocutòria i que es donin les explicacions i aclareixin les circumstàncies que s'han denunciat.
Bustinduy també ha lamentat que "una vegada i una altra tornen aquestes notícies que generen molta commoció i molt dolor a la gent progressista" i ha defensat que són al Govern d'Espanya per millorar la vida de la gent i que ho continuaran fent amb la mateixa determinació i orgull.