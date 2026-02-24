Bustinduy demana a Junts que recapaciti sobre l'escut social i veu "incomprensible" la seva posició

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha demanat a Junts que recapaciti i convalidi dijous que ve el reial decret-llei que prorroga l'escut social al Congrés dels Diputats: "Se'm fa incomprensible que mantinguin aquesta posició en el temps i jo desitjaria que recapacitéssin".
Ho ha dit aquest dimarts en un acte organitzat pels Comuns sobre protecció de la infància, juntament amb la presidenta de la formació al Parlament, Jéssica Albiach, i la coordinadora del partit i líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa.
El ministre ha sostingut que Junts ha fet causa de la lluita contra aquesta moratòria, i ha dit que convalidar-la evitaria la "situació tràgica" de deixar sense protecció als segments més vulnerables de la població i els ha acusat d'acarnissar-se contra ells amb la seva anunciada abstenció.
"No només els volen deixar desprotegits i al carrer, sinó que a més els sotmeten a una campanya pública de satanització, com si en fossin els responsables. Els responsables del problema de l'habitatge són les famílies que no poden pagar el lloguer. Si no poden pagar el lloguer és perquè no poden, no perquè no volen", ha argumentat.
Entre les mesures que inclou el decret-llei hi ha la pròrroga per evitar que famílies vulnerables es quedin al carrer sense alternativa habitacional, garantir els subministraments d'aigua i electricitat a aquestes famílies, lliuraments a compte a comunitats autònomes i entitats locals, i exempcions fiscals per a afectats per catàstrofes recents, com els incendis o els afectats per la dana en 2021.
CRÍTIQUES A PP I VOX
El ministre ha criticat la posició del PP i de Vox en aquest àmbit i els ha acusat de veure reemplaçaments demogràfics pertot arreu menys als barris obrers, on "s'està reemplaçant a les famílies treballadores que viuen aquí pels fons d'inversió i turistes".
També ha ironitzat sobre els habitatges protegits (VPO) que s'haurien lliurat irregularment a càrrecs populars a Alacant: "La seva proposta per a les famílies més vulnerables del país és fer-les fora, al carrer, sense alternativa habitacional, perquè els diuen okupes. Okupes ells, dels habitatges protegits. Que les retornin, primer", ha exigit.
PRESTACIÓ UNIVERSAL PER CRIANÇA
Bustinduy també ha defensat la prestació universal per criança de 200 euros mensuals que vol impulsar el seu ministeri, que creu que és "viable, eficaç, eficient i positiva" i que requereix, tan sols, de voluntat política perquè tiri endavant.
Ha dit que serà necessària molta pedagogia amb el fet que siguin prestacions universals perquè busquen "generar un sistema de drets" iguals per a tothom independentment de les condicions econòmiques.
"Llavors la família d'Amancio Ortega rebrà una prestació universal per cada fill? Sí. Com tots els altres. La diferència és que aquesta família finançarà per la via impositiva la seva prestació i la de tots els altres", ha exemplificat.
JÉSSICA ALBIACH
Albiach s'ha referit també a aquesta prestació, i ha dit que, ara que el Parlament debatrà sobre el blindatge de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), és necessari enfortir-la i ampliar-la amb aquesta prestació per fill a càrrec.
Per a això, ha instat a les forces progressistes, però no només a aquestes --hauria de ser un tema absolutament transversal, ha dit-- a donar suport a aquesta mesura: "És clar que només des de Catalunya no podem solucionar-ho, però sense Catalunya tampoc".
GEMMA TARAFA
Per la seva banda, Tarafa ha dit que aquest tipus de polítiques socials han de ser "molt més fàcil" d'aplicar per part dels municipis i de les comunitats autònomes, i que des del municipalismo es poden aterrar moltes d'elles; i ha defensat que la intervenció del mercat de l'habitatge és essencial per a això, i que és una política social de primer ordre.
"Sovint tenim la discussió amb el senyor Collboni que quan un fa polítiques socials les fa per acompanyar a un grup vulnerable. Fer polítiques estructurals també és fer polítiques socials: intervenir el mercat de l'habitatge perquè l'habitatge tingui un preu topat és fer polítiques socials", ha valorat.