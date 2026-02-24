Bustinduy defensa estendre a tot Espanya la limitació de compres especulatives d'habitatge

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Insisteix al PSOE sobre la pròrroga dels lloguers: "No hi renunciarem fins que ho aconseguim"
El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defensat aquest dimarts estendre a tot Espanya la limitació de les compres d'habitatge amb finalitats especulatives que els Comuns han negociat amb el Govern de la Generalitat per a l'aprovació dels Pressupostos de 2026.
Ho ha dit en un acte organitzat pels Comuns sobre protecció de la infància, juntament amb la presidenta dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, i la coordinadora de Comuns i líder de BComú en l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa.
"Com sempre, Comuns obrint camí, sent referent, exemple, demostrant que es pot intervenir i que té resultats. Tant de bo pugui tirar endavant i aquest caràcter demostratiu s'estengui a la resta de l'Estat", ha afirmat.
El ministre ha insistit que l'habitatge és el principal factor de pobresa i d'exclusió social a Espanya, per la qual cosa, segons ell, s'ha de regular el mercat i seguir l'exemple de Catalunya de "prohibició i restricció de les compres especulatives per part dels grans tenidors per neutralitzar la lògica d'especulació en espiral alcista".
"CENTENARS DE MILERS" DE CONTRACTES
S'ha referit també a la proposta de Sumar al Govern de prorrogar els contractes de lloguer signats durant la pandèmia i que caduquen en els propers mesos, i que en les comunitats en què no s'aplica la llei d'habitatge significarien la finalització de "centenars de milers" de contractes.
"Això xoca contra un entramat d'interessos que són els que regeixen el mercat immobiliari que fa que el nostre soci de Govern fins ara no hagi volgut aplicar aquesta mesura mínima", ha lamentat.
Ha assegurat sentir-se immensament frustrat per això, i ho considera una mesura de mínims i pal·liativa: "Per descomptat, no hi renunciarem fins que ho aconseguim".