Bustinduy critica l'"espectacle lamentable" d'aquest dijous al Senat que denigra la política

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha criticat l'"espectacle lamentable" que denigra la política que, a parer seu, ha suposat la comissió d'investigació al Senat sobre el cas Koldo, en la qual compareix aquest dijous el president del Govern central, Pedro Sánchez.
"Crec que la dreta i l'extrema dreta en la seva aliança han demostrat al país sencer quina és la seva concepció de la política. On governen, Mazón. On no, l'espectacle lamentable que hem vist aquest matí al Senat que denigra el poder polític i els poders públics", ha dit en una atenció als mitjans a Barcelona.
Ha afirmat que no ha pogut seguir de manera completa la compareixença en "la mal anomenada comissió d'investigació" a la cambra alta, però ha afegit que la dignitat de les cambres parlamentàries ha de ser una altra cosa, en les seves paraules.