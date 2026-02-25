El Govern central prohibirà vendre begudes energètiques als menors de 16 anys

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciat aquest dimecres que el Govern central engegarà una normativa per prohibir la venda de totes les begudes energètiques als menors de 16 anys.
En unes declaracions a la premsa a Barcelona, ha assegurat que és una evidència científica que les begudes energètiques s'han convertit en una "amenaça per a la salut" dels joves.
"El Ministeri de Consum el que anuncia avui és la ferma voluntat de tirar aquesta regulació endavant. Ho farem amb l'instrument jurídic més eficaç, i que pugui veure la llum en el termini més breu possible", ha detallat Bustinduy.