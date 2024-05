Bustinduy afirma que el Govern central "perseguirà" la publicitat en línia dels pisos turístics

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmat que el Govern central "perseguirà" la publicitat en línia dels pisos turístics, concretament la que emeten a través de plataformes d'intermediaris.

En una entrevista d'aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, ha afirmat que l'Executiu té constància que "la immensa majoria dels pisos turístics són il·legals, sense llicència", i per això no poden permetre que s'anunciïn com a tal.

En preguntar-li per l'estat del Govern de coalició després de les votacions al Congrés la setmana passada, ha demanat "desdramatitzar els conflictes" que, segons ell, formen part de la normalitat, i ha admès que el moment polític que viu Espanya en aquests moments és complex.