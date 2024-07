El bus nàutic del Port de Barcelona opera amb un vaixell i no dos per qüestions administratives

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El bus nàutic del Port de Barcelona va començar a operar dijous amb un vaixell i no dos --com estava previst en un inici-- per qüestions administratives, han informat fonts de la infraestructura a Europa Press.

Segons ha avançat Betevé aquest dimarts, la companyia que gestiona el servei, Alsa, posarà en funcionament el segon vaixell divendres.

Les embarcacions del bus nàutic són elèctriques i uneixen el moll de Drassanes, al costat de l'estàtua de Colom, amb el de Llevant, que està al costat de l'Hotel W.