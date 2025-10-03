El bus exprés e19 de Barcelona a Alella (Barcelona) suma 15 sortides més per sentit entre setmana

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
La línia d'autobús exprés e19 que enllaça els municipis de Barcelona, Vilanova del Vallès, Vallromanes i Alella (Barcelona) disposarà a partir de dilluns de 15 expedicions més per sentit de dilluns a divendres, fins a arribar a les 48 anades i 48 tornades.
En un comunicat d'aquest divendres, la Generalitat ha informat que durant el cap de setmana també s'afegiran sis expedicions per sentit al municipi d'Alella, una a Vallromanes i dues a Vilanova del Vallès.
A més, el servei del mes d'agost de dilluns a divendres feiners passa a ser el mateix que la resta de l'any, la qual cosa implica un increment de 33 expedicions per sentit i també s'amplia la cobertura horària de manera considerable.