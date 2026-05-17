Publicat 17/05/2026 09:49

El bus e10 Sentmenat-Barcelona ampliarà la seva oferta un 43% en dies laborables des d'aquest dilluns

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ampliarà un 43% des d'aquest dilluns l'oferta de la línia e10 de bus Sentmenat-Barcelona en els dies laborables.

La millora inclou la incorporació d'un nou servei exprés els diumenges i festius, i la inversió anual prevista és de 270.000 euros, informa el Departament en un comunicat.

El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, va explicar el divendres en anunciar-ho que aquesta línia té una demanda creixent i que ampliar-la permet reforçar "un servei que ja era essencial".

