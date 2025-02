La burocràcia és el l'obstacle principal per instal·lar punts de recarrega elèctrics, segons els experts

La federació d'instal·ladors alerta de la manca de personal qualificat

BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

La burocràcia i els terminis administratius són els obstacles principals que es troben les empreses que decideixen instal·lar punts de recarrega per a vehicles elèctrics a la via pública, segons coincideixen diversos experts consultats per Europa Press.

Segons les dades de la Generalitat, actualment hi ha 9.000 punts de recarrega d'accés públic a Catalunya, és a dir, que es troben en espais als quals qualsevol usuari pot accedir pagant o de manera gratuïta.

Per a l'executiu de Salvador Illa, aquesta xifra és insuficient per potenciar l'ús d'aquest tipus de transport, per la qual cosa s'ha proposat crear 5.000 punts de càrrega lenta per a la seva flota de vehicles i 4.000 més a espais públics, com hospitals o universitats, fins al 2030.

Més endavant, en una tercera fase que coordinarà l'empresa pública L'Energètica, preveu desplegar punts de càrrega ràpida a la xarxa viària perquè tot el territori estigui cobert per una d'aquestes fonts d'energia cada 60 quilòmetres.

Segons l'investigador de la UPC Roberto Villafáfila, aquest tipus d'instal·lacions són les més complicades d'executar i les que més triguen, ja que els permisos d'obres que depenen dels ens locals i el desenvolupament de la instal·lació per part de la companyia elèctrica retarden el projecte.

"Catalunya té la capacitat tècnica i les empreses necessàries per desenvolupar amb eficàcia punts de recarrega, però la part complicada és l'administrativa", ha assegurat.

QUATRE ANYS

En aquest sentit, l'enginyer industrial Francisco Vallecillos ha lamentat que, en alguns casos, la instal·lació de punts de recarrega a la via pública es pot allargar fins a quatre anys per culpa dels tràmits administratius i els estudis de viabilitat.

En concret, ha detallat que la necessitat de demanar un estudi a l'empresa distribuïdora per conèixer la proximitat de la connexió elèctrica a la zona en què es vol instal·lar la infraestructura complica el procés, i ha advocat per fer públic el mapa de la xarxa elèctrica.

Per Villafáfila, la xarxa de carregadors que existeix actualment és suficient per a la quantitat de cotxes elèctrics, però ha concretat que si es vol impulsar l'ús d'aquest tipus de transport s'han de cobrir les vies secundàries i els territoris amb menys densitat de població, que és on hi ha un dèficit de carregadors.

FORMACIÓ ADEQUADA

Quant al personal per desenvolupar aquestes infraestructures, ha valorat que hi ha suficients professionals per desenvolupar el disseny, però ha admès que falten instal·ladors, amb la qual cosa coincideix la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya (Fegicat).

L'entitat ha assegurat que les empreses instal·ladores no poden cobrir la demanda creixent de serveis perquè no troben professionals amb la formació adequada, cosa que posa en risc el pla de la Generalitat.

Així mateix, ha insistit en la necessitat d'un pla de formació i capacitació que garanteixi la incorporació de professionals al sector, i ha advocat per invertir en formació professional i per una estratègia per atreure el talent.