Budó reivindica un mediador com "indispensable" per donar qualsevol suport a la investidura

Critica la proposta de Collboni d'ampliar l'AMB per mostrar "una única metropolitanitat"

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i alcaldessa de la Garriga (Barcelona) per Junts, Meritxell Budó, ha reivindicat la figura del mediador com "indispensable per donar qualsevol mena de suport" a la investidura a la presidència del Govern central.

En una entrevista d'aquest dimarts a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, ha sostingut que "cap dels dos partits principals de l'Estat espanyol, ni el PP ni el PSOE" donen garanties al seu partit en les negociacions, per la qual cosa veuen necessari un mecanisme de mediació.

"Volem un pagament per avançat, volem proves, volem garanties per poder avançar en aquestes negociacions i, en aquest cas, votar la investidura", ha recalcat Budó.

Preguntada per una eventual llei d'amnistia, condició dels partits independentistes per investir el candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, ha sostingut que és un "primer pas" per a la negociació i també per resoldre el conflicte.

En aquest sentit, la també exconsellera de presidència de la Generalitat ha defensat que "l'amnistia no va ni de fets puntuals ni va de noms, va de la resolució d'un conflicte polític que passa per un punt d'inici, que no de final".

MUNICIPIS

Com a presidenta de l'ACM, Budó ha criticat la proposta de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, d'ampliar territorialment l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) als municipis barcelonins del Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Garraf per voler mostrar "una única metropolitanitat".

"El país té altres realitats i s'ha de construir des d'aquestes altres realitats. Hem de fugir d'aquesta centralitat", ha argumentat, i també ha instat Collboni a fer que Barcelona es cregui d'una vegada per sempre que és la capital de Catalunya, textualment.

També ha reclamat al Govern una "bona llei de governs locals i de finançament local" que ordeni quines són les competències dels municipis i quin és el finançament que li correspon per exercir-les.