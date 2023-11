Budó (Junts) defensa que l'amnistia ha de permetre el retorn de Puigdemont: "Òbviament"

Creu que la llei "no repararà tot el dany", però sí la situació dels afectats

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exconsellera de Presidència de la Generalitat Meritxell Budó (Junts), ha defensat com a membre del partit que la llei d'amnistia ha de permetre "òbviament" el retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Catalunya.

"Aquesta amnistia ha de recollir tot allò que té a veure amb les persones que han volgut exercir la llibertat política a Catalunya, amb la qual cosa òbviament el president Puigdemont ha de poder tornar", ha assegurat en una entrevista d'Europa Press.

Segons Budó (ara alcaldessa de la Garriga i presidenta de l'ACM), no s'entendria una amnistia que impedís la tornada de l'expresident català i també eurodiputat de Junts, si bé ha mostrat la seva confiança en la decisió que es prengui.

"Primer hem de veure si hi ha o no un acord, si hi ha aquesta amnistia o no. Però ho repeteixo: jo el que celebraria és que es puguin restablir els drets personals, civils i polítics de les persones que han patit la repressió de l'Estat", ha dit.

"PUNT D'INICI"

Sense precisar què comportaria la tornada de l'expresident, considera que l'amnistia seria "un punt d'inici en el que és la resolució del conflicte, que encara existeix i que s'ha de resoldre des del diàleg i la negociació" per arribar a un punt final que, al seu parer, pot passar per un referèndum.

"No repararà tot el dany que s'ha patit durant aquests sis anys de repressió, però sí que resoldrà aquesta persecució que alguns dirigents polítics i ciutadans d'aquest país, la societat civil, pateixen arran de tot el que ha comportat l'1-O", ha manifestat.

Per ella, l'amnistia genera "el màxim consens" entre la ciutadania de Catalunya, per la qual cosa defensa que ha de ser el punt d'inflexió necessari per buscar una sortida al conflicte.