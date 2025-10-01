Budó inaugura una oficina de l'ACM a Brussel·les per apropar els municipis al "cor" d'Europa

La dirigirà Jordi Solé, exeurodiputat i exalcalde de Caldes de Montbui (Barcelona)
BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha inaugurat aquest dimecres per la tarda la seva nova oficina a la Casa Europea dels Municipis i Regions (CEMR) a Brussel·les, a Bèlgica, amb l'objectiu d'enfortir i apropar el municipalisme català al "cor d'Europa, allà on es prenen decisions".
Ho ha fet en un acte acompanyada de la delegada del Govern davant de la UE, Ester Borràs; el director de l'oficina, Jordi Solé, exeurodiputat i exalcalde de Caldes de Montbui (Barcelona); el vicepresident del Parlament Europeu i líder a Brussel·les del PSC, Javi López, i la directora de Política i Impacte de la CEMR, Federica Bordelot, entre altres.
En declaracions a Europa Press, Budó ha celebrat la creació d'aquesta oficina: "És important començar a caminar i funcionar amb aquesta oficina, i ara el primer que hem de fer és donar-nos a conèixer a tots els municipis catalans".
PLA DE MANDAT DE L'ACM
Budó ha estat l'encarregada d'obrir aquesta oficina, que enllaça amb el pla del mandat de l'ACM fins a 2027, que recollia com un dels eixos principals la internacionalització del municipalisme català.
L'objectiu és que els municipis catalans, a través de l'associació, participin activament en processos legislatius i consultes públiques d'iniciatives europees, i que l'ACM pugui traslladar als ajuntaments informació sobre convocatòries i iniciatives.
L'ACM constata que més d'un 70% de la normativa que ha d'aplicar-se a nivell municipal és europea, per la qual cosa considera clau disposar d'una representació davant de la UE.
"ACOMPANYAMENT"
Budó ha concretat que l'objectiu és oferir "acompanyament" als ajuntaments, sobretot als què no tenen prou capacitat tècnica per aconseguir subvencions europees, perquè aconsegueixin aquests recursos econòmics.
L'oficina, ha dit, també permetrà buscar aquestes oportunitats que es donen en el si d'Europa i donar a conèixer la feina de l'ACM a les institucions europees: "Podrem explicar com treballem des de la central de compres de l'ACM. Aquesta experiència la podem compartir amb diferents entitats europees".
SER A BRUSSEL·LES
Ha defensat així la necessitat de ser a Brussel·les: "Si no hi ets, segur que mai escoltaran la teva veu. Per això, el primer pas és ser-hi, ser on es prenen les decisions".
"Certes decisions, quan es prenen sense projectar la mirada local, són després difícils d'aplicar. Per això crec que això ens convé, ens interessa i ens interpel·la", i ha elogiat Jordi Solé per dirigir l'oficina, per la seva experiència en institucions europees i per la seva sensibilitat municipalista com exalcalde.
JORDI SOLÉ
En la inauguració, Solé ha destacat que la nova oficina és una "eina a la disposició dels municipis per apropar-los a les institucions, polítiques, programes i fons de la Unió Europea", així com per abordar els seus reptes, necessitats i inquietuds.
A l'edifici on hi ha l'oficina hi ha unes 40 delegacions d'entitats municipalistes, com Local Government Association (Regne Unit), Local Government Denmark, Central Union of Municipalities of Greece (KEDE), Convention of Scottish Local Authorities, Norwegian Association of Local and Regional Authorities, The Association of Netherlands Municipalities i Swedish Association of Local Authorities and Regions, entre altres.