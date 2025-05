Budó (ACM) es reuneix amb Junts i ERC al Congrés per parlar d'un nou finançament local

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, i el seu vicepresident, Jaume Oliveras, s'han reunit al Congrés amb la portaveu de Junts a la cambra baixa, Miriam Nogueras, i la d'ERC, Teresa Jordà, per abordar un nou model de finançament local.

En un comunicat aquest dimecres, l'associació ha explicat que l'objectiu de les trobades era traslladar als dos grups les seves demandes prioritàries en matèria de finançament local i "reforçar el paper dels ajuntaments com a administració propera, garant dels serveis essencials i amb autonomia política i financera".

En concret, l'ACM ha reclamat l'actualització del càlcul de la participació en els tributs de l'Estat, l'increment dels lliuraments a compte, el pagament de la liquidació pendent del 2023 i un replantejament estructural del model de finançament local.

A més a més, aquesta organització ha proposat aprovar una llei que permeti fer servir els romanents i superàvits per a inversions sostenibles, a més de la flexibilització de requisits per autoritzar-ne l'ús, inclosa la revisió de la regla de despesa.

Han reclamat crear un mecanisme de condonació del deute municipal i un fons de compensació per l'IVA, el finançament de "serveis impropis que assumeixen els municipis", i una compensació per la pèrdua d'ingressos derivada de la reforma de la plusvàlua.

"És imprescindible que els municipis comptin amb prou recursos per atendre les necessitats de la ciutadania i que les regles fiscals no ofeguin la capacitat d'acció local", ha afirmat Budó, mentre que Oliveras ha destacat la importància de teixir aliances amb els grups parlamentaris per avançar en propostes comunes.