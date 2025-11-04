Budó (ACM) reivindica el "lideratge municipalista en la transformació verda i digital"

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha reivindicat el "lideratge municipalista en la transformació verda i digital".
En un comunicat aquest dimarts, l'organització municipalista ha explicat que Budó ha participat en la taula rodona 'Investing in Transformation: Strategic Capital to Future-Proof Cities' en l'Smart City Expo World Congress, al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
Budó ha defensat que la inversió i la innovació han de començar pels municipis, ja que "cap transformació serà real sense la implicació dels ajuntaments, que són el primer graó de les polítiques públiques i la primera porta on va la ciutadania per resoldre els seus problemes i inquietuds".
Ha destacat la tasca de la Central de Compres de l'ACM, que ha descrit com un motor de transformació: "La compra agregada pot transformar la gestió municipal, aportant estalvi econòmic, temps i recursos humans, i facilitant l'accés a la tecnologia i la innovació a tots els ajuntaments, especialment als petits i mitjans".
Quant a transició energètica, Budó ha assenyalat que la Central de Compres "facilita la contractació de solucions energèticament sostenibles, com l'enllumenat públic LED, les plaques fotovoltaiques i el subministrament d'energia 100% verda, democratitzant-ne l'accés i evitant bretxes territorials".
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
Ha situat la creixent necessitat de recursos i l'adaptació al canvi climàtic com dos dels reptes que afrontaran en els pròxims anys els municipis catalans, i ha reivindicat la innovació tecnològica com una "eina per garantir la sostenibilitat ambiental i la resiliència urbana".
A més a més, ha assenyalat tres àmbits per a la transformació municipal: l'autosuficiència energètica, la infraestructura verda, i la gestió intel·ligent dels residus "amb protagonisme de sistemes intel·ligents, anàlisi de dades i col·laboració del territori".
Per afrontar aquests reptes, Budó ha apostat per "la digitalització, la col·laboració públic-privada i la internacionalització del món local català".
També ha proposat tres línies estratègiques de futur: reforçar la capacitat municipal, impulsar infraestructures verdes i digitals, i promoure ecosistemes d'innovació local amb empreses, centres tecnològics i ciutadania, després de cridar a "invertir en transformació real, de baix a dalt".