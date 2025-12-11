Budó (ACM) destaca el paper dels municipis en polítiques ambientals en el cimera UNEA-7 a Kenya

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha reivindicat aquest dijous el paper "essencial" dels municipis en la implementació de les polítiques ambientals en la 7a Assemblea de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEA-7) a Nairobi (Kenya).
En el seu discurs, Budó ha destacat que els territoris són "laboratoris naturals d'innovació en els quals les solucions es fan tangibles", informa l'ACM en un comunicat.
La presidenta de l'entitat també ha defensat la necessitat de xarxes de cooperació, repositoris oberts de bones pràctiques i programes de mentoria per "multiplicar l'impacte local arreu del món".
"El nostre missatge és clar: quan els governs locals lideren, els compromisos globals es converteixen en realitats", ha afegit.
IMPULSAR SOLUCIONS SOSTENIBLES
Budó ha participat juntament amb el secretari general adjunt de l'ACM, Sergi Penedès, en la UNEA-7, que reuneix els 193 estats membres de l'ONU, governs locals i regionals, societat civil i actors internacionals, i que se celebra del 8 al 12 de desembre a Nairobi.
Amb el lema 'Impulsar solucions sostenibles per a un planeta resilient, la UNEA-7 treballa per aprovar l'Estratègia a mitjà termini del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP) 2026-2029, a més del programa de treball i pressupost 2026-2027.