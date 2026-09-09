Budó (ACM) destaca la contribució de Josep Grau a l'"enfortiment" del municipalisme

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, ha destacat aquest dimecres la contribució de l'exconseller d'Agricultura de la Generalitat Josep Grau a l'"enfortiment" del municipalisme català i li ha agraït els seus anys de dedicació a aquest àmbit després de morir als 80 anys.
"El seu compromís amb el món local i amb Catalunya formarà part sempre del llegat que deixa al nostre país", ha subratllat en unes declaracions a Europa Press sobre Grau, que va ser alcalde de Mollerussa (Lleida) entre 1987 i 1999 i president de l'ACM entre 1997 i 1999.
Així, ha traslladat el seu condol a la família i amistats de Grau i també a la ciutadania de Mollerussa.
Durant la seva etapa al capdavant de l'ACM, va apostar per un municipalisme "fort, amb capacitat d'incidència i de transformació, i alhora respectuós amb el marc competencial de la Generalitat", segons un comunicat de l'entitat.
La seva presidència es va produir en un moment de "consolidació" del paper dels governs locals i d'un reconeixement més gran del municipalisme.
Un dels seus llegats a l'ACM va ser el Fòrum de Joves Electes, un espai per donar veu i facilitar l'intercanvi d'experiències entre els electes municipals més joves i reforçar la seva participació en el debat sobre el present i el futur del món local.