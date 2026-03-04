Budó (ACM) demana a la UE confiar en els municipis i que el seu pressupost eviti la "recentralització"

L'ACM, l'ARCA i l'EuroRegió Pirineus Mediterrània organitzen unes jornades a l'Eurocambra
La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha demanat a la UE que confiï en els municipis i que el Marc Financer Plurianual 2028-2034 --el pressupost comunitari que s'està debatent actualment-- eviti la "recentralització dels fons europeus".
"La cohesió territorial no és una partida pressupostària. És el fonament del projecte europeu", ha defensat Budó aquest dimecres en una jornada al Parlament Europeu juntament amb el vicepresident del PE i eurodiputat del PSC, Javi López; l'eurodiputada d'ERC, Diana Riba; el president de l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya (ARCA), Sergi Méndez, i la representant de l'EuroRegió Pirineus Mediterrània, Xesca Ramis.
Budó ha reclamat que el futur marc financer "mantingui una política de cohesió sòlida i adequada, dotada amb criteris transparents orientats a garantir l'equilibri territorial", i ha insistit que ha d'assegurar que les decisions estratègiques i les prioritats d'inversió no quedin exclusivament en mans de governs estatals.
"El municipalisme català vol traslladar avui a les institucions europees un missatge molt concret: confieu en els municipis, doneu-los eines estables, incorporeu-nos realment no només en l'execució, sinó també en la definició de les polítiques", ha subratllat.
La presidenta de l'ACM ha sostingut que la subsidiarietat "no pot ser un principi retòric, ha de ser operativa", i ha reclamat que les polítiques europees reconeguin les singularitat i ofereixin respostes ajustades, no solucions uniformes.
GOVERNANÇA MULTINIVELL
Per la seva banda, Javi López també ha sostingut que el futur marc plurianual "no es pot diluir en esquemes centralitzats que redueixen la participació de les regions i les autoritats locals", i ha afegit que la governança multinivell no és un obstacle sinó una garantia d'efectivitat i d'impacte territorial.
La republicana Diana Riba ha demanat "estirar en aquesta fase de negociacions" per trobar un balanç més equilibrat dels fons de cohesió, i ha avisat que si s'acaba aprovant l'estructura proposada per la Comissió Europea no hi haurà fons que vagin directament a les regions.
En la mateixa línia, Méndez ha defensat que la cohesió territorial europea "no es construeix només des de les capitals, es construeix territori a territori", i ha afegit que Europa necessita institucions fortes, però també territoris forts, per la qual cosa ha demanat que s'escolti la veu d'aquests territoris.
Finalment, la balear Xesca Ramis ha exigit que el nou pressupost contempli la insularitat "no només com una característica geogràfica, sinó com un factor corrector estructural", i impulsar polítiques que compensin els sobrecostos per garantir que el producte pesquer de les illes competeixi en igualtat de condicions al mercat europeu.