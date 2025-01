Budó (ACM) demana que Barcelona lideri com a capital "però no al preu d'invisibilitzar" a Catalunya

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha expressat que Barcelona ha de liderar Catalunya com a capital, "però no al preu d'invisibilizar".

En un article d'aquest dimecres a 'La Vanguardia' recollit per Europa Press ha demanat revisar la visió dual basada en "corones al voltant i al servei de Barcelona i substituint-la per una altra equilibrada i cohesionada" al servei de tota Catalunya i dels seus ciutadans visquin on visquin.

Ha afegit que d'aquesta manera hi haurà un marc de "veritable" cooperació territorial que impulsi un creixement, a judici seu, compensat i just.