Budó (ACM) i Dalmau aborden la millora del finançament dels consells comarcals

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, i el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, s'han reunit aquest dijous per abordar la millora del finançament dels consells comarcals davant dels reptes actuals, informa en un comunicat l'ACM.

En la trobada, Budó ha traslladat diversos punts que es van plasmar en la proposta de resolució aprovada per l'assemblea de l'ACM amb propostes concretes per aconseguir un nou finançament local per als seus ens.

Concretament, es proposa millorar el Fons de Cooperació Local per donar continuïtat a la prestació de serveis que ofereixen els consells comarcals, amb un increment general del 10%, però més elevat (fins al 15 o 20%) per a municipis rurals, que tenen "més dificultats per poder prestar els serveis".

Budó ha destacat la "bona sintonia" en la reunió i ha afirmat que garantirà la plena igualtat d'oportunitats en tot el territori perquè qualsevol ciutadà, visqui on viva, tingui accés als mateixos serveis públics de qualitat, textualment.

Per la seva banda, la presidenta del Fòrum Comarcal i del Consell Comarcal del Gironès, Sònia Gràcia, ha reivindicat la necessitat d'un finançament "estable, suficient i estructural" per als consells comarcals, i així garantir la continuïtat dels serveis essencials que es presten en els municipis.