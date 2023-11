Budó (ACM) avisa que la proposta de Collboni d'ampliar l'AMB "generaria encara més desequilibri"

Confia que la llei de governs i finançament local arribi aquesta legislatura

BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -

La nova presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha advertit que la proposta de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, d'ampliar l'Àrea Metropolitana de Barcelona "generaria encara més desequilibri".

"Hem d'evitar aquesta Catalunya a dues velocitats", ha avisat en una entrevista d'Europa Press, i ha retret a l'alcalde de la capital catalana que llancés la proposta sense abordar-la abans amb la resta d'alcaldes implicats.

Després de considerar que això demostra la mirada "centralitzadora" de Collboni, ha defensat que Catalunya té diferents realitats metropolitanes i que, si se'ls donés l'estructura necessària, es podria reequilibrar el territori, evitar la despoblació rural i evitar la centralització dels serveis.

Per exemple, segons Budó, la zona del Vallès (Barcelona) podria ser una realitat metropolitana diferent a la de Barcelona i la seva primera corona, com també passaria amb el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, el Pirineu i Girona: "Per què no triar el país des d'aquesta asimetria territorial?".

FINANÇAMENT DELS MUNICIPIS

També ha confiat que la llei de governs locals i finançament local sigui una realitat aquesta legislatura, i ha demanat que reculli "totes les mirades polítiques".

"Ha de ser una llei de consens", segons Budó, que creu que la norma ha de representar la realitat del municipalisme català, entre altres qüestions.

Sobre que hi hagi ajuntaments que han incrementat la pressió fiscal per la situació de les seves finances, ha manifestat el seu respecte per l'autonomia local, destacant que és l'única manera que tenen de tenir més ingressos.

A L'ESTAT

Amb l'objectiu d'augmentar els ingressos dels consistoris, Budó ha demanat a l'Estat incrementar el que els traspassa a través de la Participació en els Impostos de l'Estat (PEU), la qual cosa considera "una qüestió de voluntat política".

A més, ha tornat a reclamar "la derogació immediata, sí o sí", de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (Arsal).

ORDENANCES SOBRE SEQUERA

Davant les conseqüències de la sequera, ha anunciat que publicaran una ordenança que plantejaran a tots els municipis per regular "tot el que tingui a veure amb aquesta situació i sobre com aprofitar i millorar recursos hídrics".

Sobre si creu que les sancions han tingut efecte, creu que "desafortunadament encara és el mecanisme més efectiu i eficient" per canviar determinades actituds.

"També hi ha d'haver una feina conjunta amb el municipalisme per mirar d'enfrontar aquestes realitats que ens vindran, i que no serà només amb l'aigua: també amb els recursos energètics", augura.

INSTA A LA TRANSFORMACIÓ ENERGÈTICA

Per Budó, cal superar determinats debats territorials quant a la transformació energètica, i tenir en compte que Catalunya està "a la cua" en la implementació d'energies alternatives i renovables.

Per això, ha demanat un esforç, actuar amb generositat i buscar el consens, més enllà de partits polítics, perquè l'irreversible --ha dit-- és el canvi climàtic, per la qual cosa Catalunya "també ha d'avançar en accions contra el canvi climàtic, i això passa per poder instal·lar parcs fotovoltaics o d'energia alternativa i renovable".

"Hem de decidir si volem ser un país dependent energèticament o independent energèticament", ha afegit.