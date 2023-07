Buch veu "mala fe" en els directors de la investigació dels Mossos sobre l'escorta de Puigdemont

Diu en el judici que s'ha sentit "insultat" amb els informes policials



L'exconseller d'Interior de la Generalitat Miquel Buch ha criticat els policies que van dirigir la investigació dels Mossos d'Esquadra a l'escorta de l'expresident del Govern Carles Puigdemont per presumptament continuar-lo protegint a Bèlgica després del 155: "La investigació està carregada de subjectivitat, prejudicis, errors i mala fe".

"Veient aquests informes i atestats, com a ciutadà de Catalunya m'he sentit insultat" ha dit Buch durant el seu últim torn de paraula en el judici que aquest dijous ha quedat vist per a sentència, i en el qual s'enfronta a una petició de sis anys de presó per presumptament nomenar com a assessor el mosso Lluís Escolà perquè continués protegint Puigdemont a l'estranger.

Buch ha remarcat que es referia als directors de la investigació, no al cos de Mossos al complet, i els ha retret que "no han fet allò que no ha de fer un policia: servir amb objectivitat, proporcionalitat i sense importar qui s'investiga, sinó què s'investiga".

El cap de la investigació policial d'aquesta causa va ser l'intendent Toni Rodríguez, que aleshores era director de la Divisó d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos, va ser destituït del càrrec amb l'arribada del comissari en cap Josep Maria Estela el desembre del 2021 i ara és cap de la comissaria de Rubí (Barcelona).

"De vegades la llei no m'agrada, o la considero injusta, però mai no he donat cap ordre, ni he dictat cap acte, ni he disposat o malgastat cap diner públic, ni he fet res que posés en risc els meus col·laboradors o les institucions on he exercit responsabilitat política", ha dit Buch en un discurs amb el qual també ha demanat l'absolució al tribunal.

L'exconseller ha afirmat que va nomenar Escolà exclusivament perquè l'assessorés, cosa que ha dit que el mosso va fer amb compromís i lleialtat: "Vull reafirmar amb rotunditat que jo no he malversat mai diners públics, tampoc amb el sou del senyor Escolà".

Durant la intervenció, Buch ha fet referència a la seva ideologia independentista --"en aquest procediment i fruit d'intervencions d'algunes parts he tingut la sensació que això era més important que el que havia fet quan era conseller"-- i ha afirmat que això no li ha impedit mai treballar per al conjunt de la societat.