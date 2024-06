Buch diu que l'Estat estava preparat per intervenir Mossos pel procés

BARCELONA, 30 juny (EUROPA PRESS) -

L'exconseller d'Interior del Govern de la Generalitat, Miquel Buch, un dels primers beneficiats de l'amnistia, ha assegurat que l'Estat estava preparat per intervenir els Mossos d'Esquadra durant el procés, després que, diu, va veure un decret estatal ja escrit per prendre el control de les competències en seguretat de l'Executiu català.

"Estàvem preparats perquè l'Estat recuperés les competències. Hi va haver un moment de molta crisi. Ha passat la pandèmia, s'han esborrat coses i la ment humana acostuma a esborrar el que és negatiu, però hi va haver molta confrontació que va durar molts dies", ha expressat Buch en una entrevista publicada aquest diumenge per 'Nació Digital' i recollida per Europa Press.

Preguntat sobre la gestió que va fer com a conseller d'Interior davant les protestes contra la sentència del procés, marcades per forts disturbis i càrregues policials, Buch ha dit que "dir-ho a misses dites és més fàcil", i ha recordat li va tocar gestionar l'ordre públic per garantir la seguretat de tots els ciutadans independentment de la seva ideologia.

"Tots volem que la policia ens assisteixi per defensar-nos, però quan la policia defensa altres causes o la convivència i nosaltres veiem que s'actua amb força, ens transporta segurament a processos que vam viure durant el franquisme", ha valorat, si bé ha matisat que en altres estats, com a França, la força policial és més habitual.

Ha afegit que, malgrat algun dubte que pugui generar alguna actuació d'ordre públic en concret, la seva gestió al capdavant de la Conselleria d'Interior va servir per "posar al dia" els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat.