Buch diu que l'amnistia ha anat bé als jutges perquè era "molt difícil justificar" la seva sentència

Defensa la seva "honorabilitat" i la legalitat de les seves actuacions



BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

L'exconseller d'Interior de la Generalitat amnistiat aquest dimarts, Miquel Buch, ha sostingut que la llei d'amnistia ha anat bé als jutges perquè "els era molt difícil justificar aquesta farsa de sentència".

No obstant això, en una entrevista al canal 3/24 recollida per Europa Press, ha qualificat l'amnistia que ha rebut de ser un aprovat general, mentre que ha dit que el seu cas "era per nota", per la naturalesa de la seva sentència.

Buch també ha atribuït a aquesta qüestió el fet d'haver estat un dels primers amnistiats, junt amb l'escorta de l'ex president Carles Puigdemont, Lluís Escolà: "Res és casualitat", ha asseverat.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) els ha amnistiat a tots dos aquest dimarts: l'exconseller va ser condemnat per malversació a quatre anys i mig de presó per designar al mosso d'Esquadra Lluís Escolà (condemnat a quatre anys) com a càrrec de confiança perquè escortés a l'ex president Puigdemont a l'estranger, després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Buch ha assegurat que continua defensant la seva "honorabilitat", la seva gestió i la legalitat de les seves actuacions, i ha dit que ell i el seu entorn estan contents per aquesta amnistia, si bé ha subratllat que no ho estaran del tot fins que els jutges no l'apliquin a tots els casos d'independentistes.

ALTRES AMNISTIATS

L'exconseller d'Interior ha dit que treballarà perquè altres independentistes també rebin l'amnistia, en considerar que han "estat perseguits per ser independentistes, per pensar diferent del que pensa l'Estat espanyol".

Així, ha criticat que "han retorçat la llei" per provocar por i ha acusat als jutges de fer i desfer amb absoluta impunitat, en les seves paraules.