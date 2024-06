Buch descarta tornar a la primera línia política si es repeteixen les eleccions

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

L'exconseller d'Interior de la Generalitat Miquel Buch ha descartat tornar a la primera línia política en cas que es repeteixin les eleccions catalanes després d'haver estat amnistiat dimarts: "No estem en aquesta tessitura".

En una entrevista a Rac 1 aquest dimecres recollida per Europa Press, Buch ha desitjat que l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont, sigui investit, i ha afegit que si es repeteixen les eleccions no mostrarà "cap interès per anar a la llista".

Buch també ha assegurat que l'ha sorprès que l'exmajor dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero donés "suport" al PSC, quan el candidat dels socialistes, Salvador Illa, va anunciar en campanya que si governava el nomenaria director general de la policia catalana.