Buch critica que la seva condemna ha estat ràpida: "sembla com si ja estigués escrita"

BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller d'Interior de la Generalitat Miquel Buch ha criticat que la seva condemna per designar al mosso d'Esquadra Lluís Escolà per escortar a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a l'estranger ha estat ràpida: "sembla com si ja estigués escrita".

"La sentència, tan ràpida, en tan sols un mes, tenint en compte que agost és inhàbil, només sembla com si ja estigués escrita, no?", ha afegit aquest dijous en una entrevista amb la seva advocada, Judit Jané, al canal 324 recollida per Europa Press.

Buch ha reiterat que recorreran la sentència perquè els sembla injusta i ha assegurat que si es trobés de nou en les mateixes circumstàncies "tornaria a contractar el senyor Escolà".

Ha dit que l'han condemnat per contractar una persona que la mateixa sentència diu que la contractació ha estat legal".

Jané ha asseverat que la sentència és desproporcionada: "Si analitzem la conducta i analitzem la condemna, tant amb el que suposa la malversació com la prevaricació, és excessiu".

L'Audiència de Barcelona ha condemnat aquest dijous a Buch a quatre anys i mitjà de presó després del judici en el qual va ser acusat de designar al mosso d'Esquadra Lluís Escolà com a càrrec de confiança perquè escortés a Puigdemont a l'estranger, després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i a 4 anys a Escolà.