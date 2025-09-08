Buch creu que Junts "va a menys" i que els seus lideratges no s'ajusten a la Catalunya actual

Afirma que Torra li va plantejar renunciar a les competències dels Mossos quan dirigia Interior
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller d'Interior de la Generalitat Miquel Buch ha assegurat aquest dilluns que Junts --partit amb el qual va dirigir la cartera durant la presidència de Quim Torra entre juny del 2018 i setembre del 2020-- "va a menys" i que els seus lideratges no s'acomoden a la societat catalana actual, textualment.
En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press ha assegurat que la caiguda del vot "independentista, sobiranista i catalanista" és un càstig a la gestió després de l'1-O i que va estripar el carnet del partit el febrer d'aquest any perquè Junts ja no era un espai polític en el qual se sentís còmode.
Sobre la seva etapa al càrrec d'Interior: "Em va tocar tirar endavant una conselleria que em va fer patir molt intensament aquesta manera de fer política, que era estar més pendent de Twitter que del que necessita un país", ha dit.
TORRA NO VA SER UN "BON" PRESIDENT
Ha assenyalat que, quan dirigia la conselleria, l'expresident Torra li va arribar a plantejar renunciar a les competències dels Mossos d'Esquadra "si tants problemes comportava", arran de les protestes per la sentència de l'1-O i la gestió de les quals Torra va qüestionar.
Buch ha expressat que va presentar 3 vegades la renúncia al càrrec i que Torra no ho va acceptar en cap ocasió, i que l'expresident el va acabar destituint el setembre del 2020, una setmana abans que l'inhabilitessin.
Creu que Torra no va ser un "bon" president i que no va estar, en les seves paraules, a l'alçada del càrrec.
Preguntat per la relació que Junts hauria de tenir amb Aliança Catalana, ha afirmat que s'ha de "limitar al màxim" i que s'ha de treballar per demostrar que moltes de les coses que diuen són impossibles o mentida.