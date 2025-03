Buch constata el seu distanciament de Junts després d'estripar el carnet i dona per tancada la seva etapa política

"No vull estar a Junts, no vull militar en un altre partit ni fer política"

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

L'exconseller Miquel Buch ha constatat aquest dijous el seu distanciament de Junts després d'haver estripat el carnet del partit a finals del 2024, i ha donat per acabada la seva carrera política: "No vull estar a Junts, no vull militar en un altre partit ni fer política".

"Ja he fet un servei públic. He estat tres legislatures com a alcalde, he estat conseller, president de l'Associació Catalana de Municipis, he estat amb una eina de gestió com és infraestructures. Crec que la meva etapa política s'ha acabat", ha subratllat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Després d'assegurar que no hi ha cap detonant en la seva decisió de deixar de militar a Junts, ha posat d'exemple que "quan un no se sent acompanyat dins un col·lectiu el que fa és apartar-se".

Tot i que no vol fer soroll, ha argumentat que la decisió no respon a un descontentament i sí al fet que cada vegada se sentia "menys identificat" amb la formació.

"De vegades, malauradament, les parelles se separen. Algunes és perquè s'enfaden i d'altres és perquè, al llarg dels anys, la relació s'ha anat deteriorant. I ningú vol mal de l'un o l'altre, però la relació ja no és la mateixa", ha recalcat.

Malgrat tot, en preguntar-li quin partit votaria si hi hagués eleccions, Buch ha deixat clar que agafaria la papereta de Junts en definir-se com "una persona de principis i valors".