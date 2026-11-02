El BSC lidera un projecte europeu per enfortir la cooperació en IA amb Llatinoamèrica

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) lidera el projecte finançat per la UE EU-LAC Supercomputing Network for AI que pretén millorar la interoperabilitat dels recursos de supercomputació entre l'Amèrica Llatina i Europa i accelerar la competitivitat de la intel·ligència artificial (IA) i la supercomputació a les dues regions.
El projecte, coordinat pel BSC, s'emmarca en l'estratègia Global Gateway de la UE i forma part de l'Aliança Digital UE-Amèrica Llatina i el Carib, engegada el març del 2023, informa el BSC aquest dilluns en un comunicat.
Inclou un ampli programa de formació i escoles d'estiu i el BSC hi aportarà la seva experiència de més de 20 anys de col·laboració amb institucions de l'Amèrica Llatina i el Carib, com també la seva trajectòria de formació d'investigadors en supercomputació i IA.
El director del BSC, Mateo Valero, ha afirmat que EU-LAC neix després de més de dues dècades de feina conjunta i de la convicció que "la supercomputació i la IA són més útils quan es desenvolupen entre tots", i ha afegit que han d'incloure les llengües i la diversitat de les societats.
IA INCLUSIVA
Aquesta aposta per una IA inclusiva i representativa de la diversitat de totes dues bandes de l'Atlàntic es reflectirà en el Fòrum Digital Iberoamericà, que se celebra aquest dimarts a Madrid, i en el qual Valero oferirà una ponència.
El projecte promourà el desenvolupament d'aplicacions d'IA més eficients i amb menys petjada de carboni i un consum inferior d'aigua, models de llenguatge adaptats al castellà de l'Amèrica Llatina i al portuguès del Brasil, simulació en alta resolució de terratrèmols i tsunamis o l'impacte del canvi climàtic en la producció de cafè.
Amb Mèxic i el Brasil, el BSC comparteix una agenda comuna en IA, models de llenguatge i bessons digitals, amb la formació de talent com un dels seus pilars: a Mèxic dona suport al desenvolupament del futur supercomputador Coatlicue i al Brasil col·labora amb el Laboratori Nacional de Computació Científica.