Brustenga (Indústria) subratlla l'"aliança pendent" entre Madrid i Catalunya en defensa

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, ha subratllat l'"aliança pendent" entre Madrid i Catalunya per impulsar el sector de la defensa i ha defensat el paper d'Indra com un vector principal.
Ho ha dit aquest dilluns en la IV Trobada de l'Ecosistema de la Indústria Nacional de Defensa a Catalunya, d'Indra, en la qual també hi participen el president de la Generalitat, Salvador Illa; la secretària d'estat de Defensa, Amparo Valcarce; el president d'Indra, Ángel Simón; el conseller delegat, José Vicente de los Mozos, i la responsable a Catalunya, Anna Ortí.
"A Madrid es veu l'exèrcit, es veu l'Estat en tota la seva naturalesa, es veu la diplomàcia geopolítica", ha explicat Brustenga, mentre que a Catalunya, hi ha l'activitat, les empreses, l'emprenedoria i la indústria, i ha assenyalat l'oportunitat d'unir les dues parts.
Brustenga també s'ha referit al compromís del Ministeri d'Indústria en el desenvolupament dels Programes Especials de Modernització (PEM) perquè tinguin el màxim impacte en les empreses, territoris i municipis: "Que cadascuna d'aquestes empreses tractores, que no n'hi ha gaires, siguin la casa de tothom", ha assenyalat.
El secretari d'Indústria també ha esmentat el programa IN+DEF, impulsat pels ministeris de Defensa, Indústria i Ciència, i que té l'objectiu d'integrar les pimes i start-ups en la cadena de valor de la Defensa.
Ha demanat les empreses que "comptin" amb el Ministeri per a aquest impuls, tot i que també s'ha referit a la bona feina de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la dels clústers, les patronals i la Cambra de Comerç.